Утраченные объёмы приделов церкви Николы со Усохи в Пскове воссоздают строители

19:14, 08 ноября 2024, ПАИ

Продолжается реставрация церкви Николы со Усохи в Пскове. Специалисты выполнили понижение грунта до исторической отметки, проводятся инженерные системы. Каменщики воссоздают утраченные объёмы приделов, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Установлена подпорная стенка, отделяющая территорию современного уровня дневной поверхности от первоначального, периода постройки храма, отметили в АНО «Возрождение».

Работы проводят на основе материалов исследований и проекта реставрации архитектора, автора книги «Каменное зодчество Пскова» Ю. П. Спегальского.

Методика работы с бутом остаётся аутентичной. Кадры современной видеофиксации можно сопоставить со съёмкой 1968 года, когда в Псковском кремле восстанавливали стены и башни. Приёмы работы с камнем не изменились спустя более пятидесяти лет. По методикам современной реставрации это всё тот же ручной труд: подгонка и тёска каждого камня для будущей кладки.