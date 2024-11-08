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Посылки с продуктами, предметами первой необходимости, одеждой и детскими рисунками отправили островичи на передовую

Посылки с продуктами, предметами первой необходимости, одеждой и детскими рисунками передало Островское райпо военнослужащим Островского гарнизона для отправки участникам специальной военной операции. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Посылки с продуктами, предметами первой необходимости, одеждой и детскими рисунками отправили островичи на передовую. Фото здесь и далее из телеграм-канала Дмитрия Быстрова

В каждой посылке есть продуктовый набор, предметы личной гигиены, тёплая одежда, термобельё. Их дополнили рисунки с пожеланиями воспитанников детского сада «Радуга». «Военнослужащих они точно порадуют, ведь в них добрые слова благодарности за подвиги, пожелания успешного выполнения боевых задач и возвращения домой с победой! Отправляемые посылки – это добровольный вклад неравнодушных островичей и сотрудников Островского райпо», – отметил Дмитрий Быстров.

Отметим, в магазинах райпо размещены коробки для сбора помощи. Каждый покупатель может приобрести любой товар, оставить его в коробке и тем самым присоединиться к патриотической акции «Поддержим наших солдат!» в рамках народного движения «Своих не бросаем!».

«Надо понимать, что для наших бойцов это не просто набор продуктов и вещей. Это проявление внимания, заботы и поддержки, которые островичи от всего сердца передают нашим защитникам. Им важно чувствовать, что мы помним и ждём наших героев! Мы признательны всем нашим покупателям и коллегам, кто откликнулся на призыв о сборе гуманитарной помощи: это дорогого стоит!» – отмечают островские потребкооператоры.

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