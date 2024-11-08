Сотрудники ЦИТОВ регионального УФСИН оказали благотворительную помощь зооприюту «Лесопилка»
В очередной раз личный состав Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения УФСИН России по Псковской области организовал акцию по сбору помощи для бездомных животных. В зооприют «Лесопилка» они отправились с большим набором необходимых для четвероногих друзей продуктов и предметов первой необходимости, сообщили ПАИ в ведомстве.
Для обитателей «Лесопилки» был приобретен сухой и влажный корм, крупы, субпродукты. Также сотрудники ведомства привезли с собой необходимые медикаменты и наполнитель для кошачьего туалета.
Волонтёры приюта поблагодарили гостей за оказанное содействие, вручили благодарственную грамоту и провели экскурсию по территории питомника. Животные с большим удовольствием общались с гостями в форме.
Сотрудники ЦИТОВ регионального УФСИН оказали благотворительную помощь зооприюту «Лесопилка»
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