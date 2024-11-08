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Общество

Сотрудники ЦИТОВ регионального УФСИН оказали благотворительную помощь зооприюту «Лесопилка»

В очередной раз личный состав Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения УФСИН России по Псковской области организовал акцию по сбору помощи для бездомных животных. В зооприют «Лесопилка» они отправились с большим набором необходимых для четвероногих друзей продуктов и предметов первой необходимости, сообщили ПАИ в ведомстве.

Сотрудники ЦИТОВ регионального УФСИН оказали благотворительную помощь зооприюту «Лесопилка». Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Для обитателей «Лесопилки» был приобретен сухой и влажный корм, крупы, субпродукты. Также сотрудники ведомства привезли с собой необходимые медикаменты и наполнитель для кошачьего туалета.

Волонтёры приюта поблагодарили гостей за оказанное содействие, вручили благодарственную грамоту и провели экскурсию по территории питомника. Животные с большим удовольствием общались с гостями в форме.

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