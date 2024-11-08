Печорские школьники побеседовали с куратором отряда «Юные друзья пограничников»
Встреча учеников шестого класса с капитаном пограничной службы, куратором отряда «Юные друзья пограничников» Жаном Аймухамбетовым прошла в Печорской гимназии в рамках классного часа «Встреча с интересными людьми». Об этом сообщается в группе гимназии в соцсети «ВКонтакте».
Жан Аймухамбетов не только рассказал школьникам о своей профессии, но и показал видеофильмы.
Также куратор отряда «Юные друзья пограничников» вручил классному руководителю Анастасии Кутыревой благодарственное письмо ПУ ФСБ России по Псковской области. Это письмо стало признанием активного участия 6-го «В» класса в акции «Письмо пограничнику» и личного вклада учительницы в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.
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