Печорские школьники побеседовали с куратором отряда «Юные друзья пограничников»

23:47, 08 ноября 2024, ПАИ

Встреча учеников шестого класса с капитаном пограничной службы, куратором отряда «Юные друзья пограничников» Жаном Аймухамбетовым прошла в Печорской гимназии в рамках классного часа «Встреча с интересными людьми». Об этом сообщается в группе гимназии в соцсети «ВКонтакте».

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Жан Аймухамбетов не только рассказал школьникам о своей профессии, но и показал видеофильмы.

Также куратор отряда «Юные друзья пограничников» вручил классному руководителю Анастасии Кутыревой благодарственное письмо ПУ ФСБ России по Псковской области. Это письмо стало признанием активного участия 6-го «В» класса в акции «Письмо пограничнику» и личного вклада учительницы в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Ранее сообщалось, что псковичи стали участниками проекта «Первая помощь каждому».