Чем заняться в Пскове в эти выходные
Чем заняться в Пскове в эти выходные, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Самое время отдохнуть от повседневной суеты и насладиться интересными мероприятиями на выходных!» – призвал псковичей Борис Елкин.
Так, в субботу, 9 ноября, можно отправиться в путешествие на поиски Мойдодыра. Мероприятие начнётся в 11:00 в Городском культурном центре (площадь Победы, 1).
В это же время в Центре туризма и творческих индустрий Пскова (улица Георгиевская, 4) можно послушать музыкальную сказку «Пер Гюнт».
В 12:00 и 13:00 можно познакомиться с нашей Солнечной системой в планетарии на улице Советской, 64а.
В 16:00 в Доме офицеров (улица Кирсанова, 5а) начнётся концертная программа, посвящённая 95-летию композитора Александры Пахмутовой.
В 19:00 в Городском культурном центре (площадь Победы, 1) можно узнать, как звучит осенний блюз.
В субботу и воскресенье можно отправиться в Псковский театр кукол (улица Конная, 3). Здесь 9 ноября в 12:00 и 14:00 покажут сказку «Аленький цветочек», а 10 ноября в 12:00 и 14:00 – «Весёлую репку».
9 ноября в 17:00 в БКЗ областной филармонии (улица Некрасова, 24) начнётся концерт «Эпоха в музыке. Пётр Чайковский».
«И, конечно же, не забудьте поздравить стражей закона с профессиональным праздником в воскресенье. Всем хороших выходных!» – заключил глава Пскова.
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