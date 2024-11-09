Чем заняться в Пскове в эти выходные

10:29, 09 ноября 2024, ПАИ

Чем заняться в Пскове в эти выходные, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Самое время отдохнуть от повседневной суеты и насладиться интересными мероприятиями на выходных!» – призвал псковичей Борис Елкин.

Так, в субботу, 9 ноября, можно отправиться в путешествие на поиски Мойдодыра. Мероприятие начнётся в 11:00 в Городском культурном центре (площадь Победы, 1).

В это же время в Центре туризма и творческих индустрий Пскова (улица Георгиевская, 4) можно послушать музыкальную сказку «Пер Гюнт».

В 12:00 и 13:00 можно познакомиться с нашей Солнечной системой в планетарии на улице Советской, 64а.

В 16:00 в Доме офицеров (улица Кирсанова, 5а) начнётся концертная программа, посвящённая 95-летию композитора Александры Пахмутовой.

В 19:00 в Городском культурном центре (площадь Победы, 1) можно узнать, как звучит осенний блюз.

В субботу и воскресенье можно отправиться в Псковский театр кукол (улица Конная, 3). Здесь 9 ноября в 12:00 и 14:00 покажут сказку «Аленький цветочек», а 10 ноября в 12:00 и 14:00 – «Весёлую репку».

9 ноября в 17:00 в БКЗ областной филармонии (улица Некрасова, 24) начнётся концерт «Эпоха в музыке. Пётр Чайковский».

«И, конечно же, не забудьте поздравить стражей закона с профессиональным праздником в воскресенье. Всем хороших выходных!» – заключил глава Пскова.