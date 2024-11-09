Митрополит Псковский и Порховский Матфей проинспектировал строительство нового храма
Митрополит Псковский и Порховский Матфей в сопровождении настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова иеромонаха Алексия (Годлевского) 8 ноября проинспектировал строительство храма Святых Страстотерпцев Цесаревича Алексия и Праведного Врача Евгения Боткина в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.
Храм возводят рядом с Псковской областной инфекционной клинической больницей.
Все работы проводятся за счёт епархиальных средств, а также на пожертвования верующих.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
09 ноября 2024
Региональный финал Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству прошёл в Пскове
09 ноября 2024
Умер бывший зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области Анатолий Богатин