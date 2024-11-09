Митрополит Псковский и Порховский Матфей проинспектировал строительство нового храма

11:47, 09 ноября 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей в сопровождении настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова иеромонаха Алексия (Годлевского) 8 ноября проинспектировал строительство храма Святых Страстотерпцев Цесаревича Алексия и Праведного Врача Евгения Боткина в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия







Храм возводят рядом с Псковской областной инфекционной клинической больницей.

Все работы проводятся за счёт епархиальных средств, а также на пожертвования верующих.