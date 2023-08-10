Храм построят рядом с Псковской областной инфекционной больницей

16:39, 10 августа 2023, ПАИ

Новый деревянный храм «Врача и пациента» в честь Евгения Боткина и цесаревича Алексия появится возле Псковской областной инфекционной клинической больницы на улице Майора Доставалова в Пскове. Об этом сообщается на сайте Псковского Свято-Троицкого кафедрального собора.

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона храм будет освящён в честь Страстотерпца цесаревича Алексия и лейб-медика семьи Николая II Евгения Боткина.

На сайте отмечается, что Псковская епархия поддержала инициативу строительства храма, с которой выступил коллектив Псковской областной инфекционной клинической больницы под руководством главного врача Анастасии Повторейко.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в своём обращении к пастве 1 августа рассказал, что строительством занимается настоятель Троицкого собора отец Алексий (Годлевский).

Ввести храм в эксплуатацию планируется к лету следующего года. Храм будет выполнен в классической архитектурной композиции, которую принято называть «корабль».

На данный момент уже построена половина храма. Все работы проводятся за счёт епархиальных средств, а также на пожертвования верующих. Каждый желающий может передать любую сумму. Узнать реквизиты можно на сайте собора.