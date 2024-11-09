Взрыв газа в жилом доме в Пятигорске: что известно на данный момент
Взрыв газа произошёл на четвёртом этаже многоквартирного дома на улице Тольятти в Пятигорске, сегодня, 9 ноября, сообщает ТАСС.
После взрыва газа начался пожар. В результате происшествия один человек погиб, ещё трое пострадали.
В результате взрыва газа с последующим возгоранием повреждено 22 квартиры многоэтажного дома.
В настоящий момент пожар в многоэтажке ликвидировали. На месте происшествия работали 50 человек и 19 единиц техники.
Сотрудники Следственного комитета проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, позже пройдут судебные экспертизы.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
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