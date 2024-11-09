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Происшествия

Ещё около 200 тысяч рублей потеряли псковичи после общения с телефонными мошенниками

Ещё около 200 тысяч рублей потеряли жители Псковской области после общения с телефонными мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям Великих Лук, Псковского и Дедовичского районов звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками банков и других организаций. Затем злоумышленники с помощью разнообразных ухищрений, в том числе под предлогом якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников, завладели их сбережениями.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

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