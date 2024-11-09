До +9 градусов прогнозируют в Псковской области 10 ноября

15:50, 09 ноября 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 10 ноября, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +4 до +9. Атмосферное давление будет высоким.