Трезвую пятницу предложили ввести в одном из регионов России
Ограничение продажи алкоголя по пятницам предложили ввести в Красноярском крае, пишет РИА Новости.
Цель инициативы – снизить уровень преступности, которая связана со злоупотреблением алкоголем. Однако запрет на продажу алкоголя по пятницам может привести к увеличению нелегальной продажи алкогольной продукции. Тем не менее авторы инициативы уверены, что большая часть жителей региона законопослушная.
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