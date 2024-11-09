Трезвую пятницу предложили ввести в одном из регионов России

21:54, 09 ноября 2024, ПАИ

Ограничение продажи алкоголя по пятницам предложили ввести в Красноярском крае, пишет РИА Новости.

Цель инициативы – снизить уровень преступности, которая связана со злоупотреблением алкоголем. Однако запрет на продажу алкоголя по пятницам может привести к увеличению нелегальной продажи алкогольной продукции. Тем не менее авторы инициативы уверены, что большая часть жителей региона законопослушная.