Учёные выявили животное, которое не боится радиации

22:54, 09 ноября 2024, ПАИ

Лягушки, которые обитают в зоне отчуждения, неуязвимы для радиации. Такой вывод сделали учёные, изучающие животных, живущих в Чернобыле, пишет журнал Biology Letters.

Для изучения были отобраны лягушки Hyla orientalis, которых отлавливали ночью и доставляли в лабораторию. Радиация никак не повлияла на возраст лягушек и их физические параметры. Состояние здоровья у лягушек из Чернобыля было такое же, как и у тех, которые не подверглись воздействию радиации, отметили исследователи.

Причём в Чернобыльской зоне до сих пор встречаются животные и растения с мутациями. Известно, что радиация повреждает ДНК живых существ и сокращает продолжительность жизни.