Поиски пропавшего осенью прошлого года псковича продолжаются

13:27, 10 ноября 2024, ПАИ

Поиски 49-летнего Дмитрия Абрамова, пропавшего 2 сентября 2023 года в Пскове, продолжаются. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина проживал в переулке Путейца в Пскове. На вид ему примерно 45–50 лет, рост около 190 сантиметров, худощавое телосложение, овальное лицо, русые волосы. На правой руке у него есть татуировка с буквой «д», расположенная между большим и указательным пальцами. Также на обеих руках у мужчины имеются шрамы от ожогов.

В момент исчезновения он мог быть одет в чёрную куртку, синие джинсы и тёмные ботинки или кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.