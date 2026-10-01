Эксперт по брендингу назвал Псковскую область примером в работе над идентичностью

13:10, 01 октября 2026, ПАИ

Псковская область является хорошим примером в системной работе над идентичностью территорий. Об этом на форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове заявил руководитель компании CityBranding, автор книг «Делай как Урюпинск» и «Бренд города? 35 ответов!» Василий Дубейковский сегодня, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Тема брендинга регионов здесь, на этом форуме, рассматривается как реальный инструмент, а не что-то в виде задела на будущее. Спасибо за этот посыл», – сказал он.

По словам эксперта, некоторые ассоциируют Псковскую область только с Псковом, но большой регион состоит из многих маленьких частей, и он очень разный. «Регионы заинтересованы в том, чтобы даже самый маленький пункт задумался о своей идентичности. И Псковская область является хорошим примером в этой системной работе», – подчеркнул Дубейковский.

Он отметил, что малые населённые пункты определяют свою идентичность и уникальность, а регион выступает в этом деле партнёром.

Перед форумом Дубейковский посетил семь городов Псковской области, включая Пустошку и Опочку. Там он увидел инсталляцию «Россия начинается здесь» и осмыслял, что она значит. «Можно подумать: Россия начинается здесь, с меня. И развитие страны начинается с меня. Это хороший посыл для тех, кто живёт здесь и хочет что-то изменить. Жители должны прийти к тому, что с них начинается Пустошка, Псковская область и Россия», – пояснил он.

Эксперт отметил, что, помимо Печор, есть и другие города, где можно сделать сильную динамику, и обратил внимание на красивые муралы. Он также назвал крутым примером сезонные проекты региона и увидел брендированные автобусы «Псковские каникулы».

Дубейковский вспомнил питч-сессию форума, где запомнил псковских улиток, проект по развитию деревни Щукино и «Горы вдохновения» – проект по развитию Пушкинских Гор. Впечатлил его и Себеж, который, по словам эксперта, не сильно известен. «Что-то похожее я видел только в Куршской косе. Я бы очень хотел, чтобы в Себеже нашли баланс: там хорошая точка гештальта. Чтобы до него добраться, нужно посетить и другие места Псковской области», – сказал он.

«Желаю Псковской земле амбиций, веры в себя, чтобы сила бренда стала преимуществом региона», – заключил Дубейковский.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.