Борис Елкин поздравил жителей Псковской области с Днём пожилого человека

12:49, 01 октября 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин поздравил жителей региона с Днём пожилого человека. Поздравление он опубликовал в своём канале на платформе MAX.

«Сегодня отмечается День пожилого человека. Для Псковской области это не просто календарная дата. Это день, когда мы говорим слова благодарности людям, чьим трудом, честностью и стойкостью создавалась наша земля», – написал спикер.

Борис Елкин отметил, что старшее поколение строило, восстанавливало и поднимало регион, а его опыт и сила духа стали фундаментом для сегодняшней работы. По его словам, многие, выйдя на заслуженный отдых, остаются в строю: помогают семьям, участвуют в общественной жизни и передают молодёжи любовь к родному краю.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости и долгих лет. Пусть рядом всегда будут близкие, а каждый день приносит тепло и внимание. Низкий поклон за вашу мудрость, терпение и преданность Родине», – заключил Борис Елкин.