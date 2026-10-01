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Фрески Мирожского монастыря назвали объектом мирового уровня на форуме «Сила бренда»

Бренд территории проверяется одним вопросом – останется ли гость на ночь, заявила вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Инна Пехова на форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове сегодня, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Инна Пехова. Фото: ПАИ

По её словам, Союз объединяет гостеприимство и креативные индустрии, команда работает с 2018 года в нескольких регионах. Себя Пехова назвала амбассадором Псковской области. «Невероятное ощущение – проснуться под колокольный звон», – сказала она.

Эксперт подчеркнула, что бренд начинается с гостя: нужно выбирать амбассадоров и собирать правильный продукт. «Бренд обещает – гостеприимство доказывает. Смена вывески без пересборки продукта и команды не работает», – отметила она.

По словам Пеховой, наследие становится брендом только тогда, когда появляется повод приехать сегодня, а историю нельзя продавать как музей. «Первое решение при перезагрузке – не логотип, а люди», – подчеркнула вице-президент союза.

Она отметила, что отель, встроенный в городскую повестку, перестаёт просто продавать номера и начинает продавать город. «Город перезагружается через локальные отели с историей», – пояснила Пехова. Силу бренда она видит в культурном капитале, событиях, гастрономии, партнёрстве и цифровом маркетинге.

Цифры по Пскову, представленные на форуме, Пехова назвала впечатляющими. По данным презентации, в 2025 году регион посетили три миллиона туристов и экскурсантов – рост на 20%, число поездок составило 482 тысячи, рост на 14,5 %. Бронирования отелей и апартаментов выросли на 50%, Псковская область вошла в топ-5 самых быстрорастущих направлений России.

«Любой человек будет тронут вашей многовековой историей. Это волшебное место. И фрески Мирожского монастыря – вещь мирового уровня, о которой мало знают даже внутри страны», – сказала Пехова.

Она также отметила «Квартал Мейера», Дом Фролова и другие объекты. «У вас очень открытые люди, такое мало где можно встретить. Событийный календарь у вас уже тоже большой», – добавила эксперт.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.

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