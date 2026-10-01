На «Архондарике» в Печорах пустят бесплатные шаттлы

12:41, 01 октября 2026, ПАИ

Во все дни фестиваля монастырской кухни «Архондарик» в Печорах будут курсировать бесплатные шаттлы, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области. Транспорт будет работать все три дня фестиваля.

Шаттлы поедут по маршруту с двумя точками. Первая – перехватывающая парковка вблизи Прибалтийского шоссе, дом 5, у магазина «Светофор». Парковка находится за магазином, её координаты: 57.828556, 27.628352. Вторая точка – парк культуры и отдыха «Треугольник».

Шаттлы отправляются по мере наполняемости.

Проведение нового фестиваля «Архондарик», который состоится в Печорах с 2 по 4 октября, анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Для гостей мероприятия будет работать сразу несколько локаций: ярмарочная и просветительская площадки и открытая кухня. Помимо этого, состоятся выступления творческих коллективов и тематические программы. Среди уже заявленных артистов – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, группа «Родная Речь», детский хор из Печор «ЛаккиЛайк» и другие. В ходе работы фестиваля посетители смогут приобрести продукцию монастырей, а также ремесленников и крестьянских (фермерских) хозяйств из Псковской области на сельскохозяйственной ярмарке.

Мероприятие пройдёт при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор.