Игорь Иванов поздравил полицейских с профессиональным праздником

18:13, 10 ноября 2024, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов УМВД России по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Ваши усилия способствуют созданию комфортной и безопасной среды для жизни и работы людей. Вы опора нашего общества, и ваша служба заслуживает самого искреннего уважения и поддержки», – отметил лидер регионального профдвижения, подчеркнув, что профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел требует не только высокой квалификации, но и мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию.

Он также выразил признательность полицейским за ответственную работу. «Пусть каждый день приносит только положительные эмоции, а ваши семьи будут окружены заботой и теплом», – заключил Игорь Иванов.