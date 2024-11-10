Профилактический рейд «Отопительный сезон» прошёл в Великих Луках

21:20, 10 ноября 2024, ПАИ

Профилактический рейд «Отопительный сезон» прошёл в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Сотрудники управления провели с великолучанами разъяснительные беседы о правилах пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, электрооборудования и мерах безопасности при использовании бытового газа.

В пресс-службе также напомнили, что в случае возникновения пожара или задымления нужно незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.