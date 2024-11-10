Мощная вспышка произошла на Солнце

21:35, 10 ноября 2024, ПАИ

Мощная вспышка произошла на Солнце. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.

Она произошла в три часа дня и получила класс М. При этом в три часа ночи была замечена ещё одна вспышка, но более слабая. Сейчас не наблюдается ничего летящего в сторону планеты.

В лаборатории отметили, что вспышки могут повториться.