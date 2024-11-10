Мощная вспышка произошла на Солнце
Мощная вспышка произошла на Солнце. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.
Она произошла в три часа дня и получила класс М. При этом в три часа ночи была замечена ещё одна вспышка, но более слабая. Сейчас не наблюдается ничего летящего в сторону планеты.
В лаборатории отметили, что вспышки могут повториться.
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