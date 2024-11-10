Пожарные ликвидируют возгорание дома в Псковском районе
Возгорание в двухэтажном частном доме произошло в СНТ «Юбилейная» в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и вынесли из горящего дома два газовых баллона. Идёт тушение пожара и поиск пропавшей кошки хозяина дома.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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