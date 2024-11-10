Пожарные ликвидируют возгорание дома в Псковском районе

22:34, 10 ноября 2024, ПАИ

Возгорание в двухэтажном частном доме произошло в СНТ «Юбилейная» в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и вынесли из горящего дома два газовых баллона. Идёт тушение пожара и поиск пропавшей кошки хозяина дома.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.