Умер пресс-секретарь певца Shaman

23:41, 10 ноября 2024, ПАИ

Пресс-секретарь артиста Shaman Антон Коробков-Землянский скончался сегодня, 10 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Он умер на 41-м году жизни. Подробности его смерти не уточняются.

Антон Коробков-Землянский с 2015 по 2017 год был пресс-секретарём народного артиста РФ Филиппа Киркорова. С 2022 года занимал должность руководителя пресс-службы заслуженного артиста России Ярослава Дронова, который известен под псевдонимом Shaman.