Умер пресс-секретарь певца Shaman
Пресс-секретарь артиста Shaman Антон Коробков-Землянский скончался сегодня, 10 ноября. Об этом сообщает ТАСС.
Он умер на 41-м году жизни. Подробности его смерти не уточняются.
Антон Коробков-Землянский с 2015 по 2017 год был пресс-секретарём народного артиста РФ Филиппа Киркорова. С 2022 года занимал должность руководителя пресс-службы заслуженного артиста России Ярослава Дронова, который известен под псевдонимом Shaman.
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