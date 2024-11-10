Россияне рассказали, сколько они тратят на помощь родителям

08:09, 11 ноября 2024, ПАИ

Большинство россиян уверены, что своим родителям нужно помогать материально. Так, в среднем россияне отправляют родителям 14 тысяч в месяц, следует из данных опроса SuperJob.

88% опрошенных уверены, что помощь родителям нужно оказывать абсолютно всегда, 53% считают, что помощь должна оказываться в любом случае, 35% – только если родители испытывают серьёзные материальные затруднения.

Помимо этого, чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше они отправляют своим родителям. Так, россияне с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц тратят на родителей девять тысяч, а 15,4 тысячи – граждане с доходом более 100 тысяч рублей.