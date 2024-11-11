Замедляющие пищеварение продукты назвала врач
Обилие в рационе жирной пищи, жареного, белого риса может замедлить пищеварение и вызвать дискомфорт в кишечнике, пишет «Российская газета» со ссылкой на врача-проктолога, хирурга и онколога Елену Смирнову.
Такие продукты раздражают слизистую кишечника, вызывают запоры и повышенное газообразование. Риски увеличиваются, если человек злоупотребляет жареной и жирной пищей. Помимо этого, процесс пищеварения нарушается, если человек налегает на хлеб и макароны.
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