Замедляющие пищеварение продукты назвала врач

08:28, 11 ноября 2024, ПАИ

Обилие в рационе жирной пищи, жареного, белого риса может замедлить пищеварение и вызвать дискомфорт в кишечнике, пишет «Российская газета» со ссылкой на врача-проктолога, хирурга и онколога Елену Смирнову.

Такие продукты раздражают слизистую кишечника, вызывают запоры и повышенное газообразование. Риски увеличиваются, если человек злоупотребляет жареной и жирной пищей. Помимо этого, процесс пищеварения нарушается, если человек налегает на хлеб и макароны.