На Сахалине неизвестные угнали автомобиль с малолетним ребёнком в салоне
На Сахалине неизвестные угнали автомобиль, в салоне которого находился четырёхлетний ребёнок, пишет «Российская газета».
По словам владельца машины, он оставил маленького ребёнка на время в салоне автомобиля, включив ему мультфильм. Когда водитель вернулся, то заметил, что его машина уезжает. После этого неизвестные остановились на повороте и выкинули ребёнка из машины.
Мальчик не пострадал. Угнанную машину нашли позже разбитой.
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