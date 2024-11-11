На Сахалине неизвестные угнали автомобиль с малолетним ребёнком в салоне

08:36, 11 ноября 2024, ПАИ

На Сахалине неизвестные угнали автомобиль, в салоне которого находился четырёхлетний ребёнок, пишет «Российская газета».

По словам владельца машины, он оставил маленького ребёнка на время в салоне автомобиля, включив ему мультфильм. Когда водитель вернулся, то заметил, что его машина уезжает. После этого неизвестные остановились на повороте и выкинули ребёнка из машины.

Мальчик не пострадал. Угнанную машину нашли позже разбитой.