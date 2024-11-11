Три пожара ликвидировали в Псковской области за двое суток

10:09, 11 ноября 2024, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 9 ноября в Прибрежном проезде в Пскове горел автоприцеп. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

В этот же день горел дачный дом на улице Калинина в Невеле. Сгорела кровля, повреждён коридор. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

Вечером 10 ноября горел садовый дом в СНТ «Юбилейное» в Псковском районе. Предположительной причиной возгорания стал поджог.