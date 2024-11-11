Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Псковской области вошли в число первых участников конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы»

Жители Псковской области вошли в число первых участников международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы», который проводит московский Музей Победы и благотворительный фонд Оксаны Федоровой. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Все желающие могут показать свой талант и стать авторами коллекционной серии новогодних открыток. Среди конкурсных работ, например, рисунок 15-летней Алисы Васильевой из Псковской области.

«На конкурс уже поступило около 5 тысяч новогодних изображений. Первые участники представили открытки, посвященные семейным традициям подготовки к Новому году разных поколений: как отмечали этот праздник наши бабушки и дедушки и как сегодня его празднуют те, кто исполняет свой долг перед Родиной. Дети и взрослые нарисовали, как бойцы и семьи в тылу украшают елку, делают игрушки своими руками, пишут письма и загадывают заветные желания», – рассказали в Музее Победы.

Работы на конкурс принимаются до 24 ноября. Авторам предлагают подготовить рисунки в любой технике изобразительного искусства (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, digital-рисование и т. д.). Работы будут оцениваться в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые).

2 декабря на сайте Музея Победы откроется виртуальная выставка, в которую войдут рисунки участников. Пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее до 9 декабря. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат приз зрительских симпатий.

Итоги конкурса подведут 12 декабря. Торжественная церемония награждения, на которой победителей поздравит главный Дед Мороз столицы, состоится в Музее Победы 20 декабря. Победителей ждут подарки от партнеров, а также авторский экземпляр коллекционных новогодних открыток. Кроме того, город Киров, новогодняя столица России – 2025, учредил специальную номинацию «Ёлка счастья», победитель которой получит возможность бесплатно приехать с одним из родителей на три дня в этот замечательный город, который в этом году отметил свое 650-летие. Все участники получат именные сертификаты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 ноября 2024

Крестный ход вокруг Пскова пройдёт 27 ноября
11 ноября 2024

Проститься с матушкой Верой Адельгейм псковичи смогут 12 ноября
11 ноября 2024

Сразу пять двоен родилось в Псковском перинатальном центре в октябре
11 ноября 2024

Михаил Ведерников наградил сотрудников МВД в честь профессионального праздника
11 ноября 2024

Суд признал право собственности Росимущества на помещения убежищ в здании гостиницы «Октябрьская» в Пскове
11 ноября 2024

Жители Псковской области вошли в число первых участников конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы»
11 ноября 2024

11 ноября часть объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта для посещения
11 ноября 2024

Пульмонологи из инфекционной больницы будут вести приём в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...