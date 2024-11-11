Жители Псковской области вошли в число первых участников конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы»

10:11, 11 ноября 2024, ПАИ

Жители Псковской области вошли в число первых участников международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы», который проводит московский Музей Победы и благотворительный фонд Оксаны Федоровой. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Все желающие могут показать свой талант и стать авторами коллекционной серии новогодних открыток. Среди конкурсных работ, например, рисунок 15-летней Алисы Васильевой из Псковской области.

«На конкурс уже поступило около 5 тысяч новогодних изображений. Первые участники представили открытки, посвященные семейным традициям подготовки к Новому году разных поколений: как отмечали этот праздник наши бабушки и дедушки и как сегодня его празднуют те, кто исполняет свой долг перед Родиной. Дети и взрослые нарисовали, как бойцы и семьи в тылу украшают елку, делают игрушки своими руками, пишут письма и загадывают заветные желания», – рассказали в Музее Победы.

Работы на конкурс принимаются до 24 ноября. Авторам предлагают подготовить рисунки в любой технике изобразительного искусства (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, digital-рисование и т. д.). Работы будут оцениваться в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые).

2 декабря на сайте Музея Победы откроется виртуальная выставка, в которую войдут рисунки участников. Пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее до 9 декабря. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат приз зрительских симпатий.

Итоги конкурса подведут 12 декабря. Торжественная церемония награждения, на которой победителей поздравит главный Дед Мороз столицы, состоится в Музее Победы 20 декабря. Победителей ждут подарки от партнеров, а также авторский экземпляр коллекционных новогодних открыток. Кроме того, город Киров, новогодняя столица России – 2025, учредил специальную номинацию «Ёлка счастья», победитель которой получит возможность бесплатно приехать с одним из родителей на три дня в этот замечательный город, который в этом году отметил свое 650-летие. Все участники получат именные сертификаты.