Шесть лесных свалок ликвидировали в Псковском районе
Шесть несанкционированных свалок в лесном фонде ликвидировали в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку в сфере размещения коммунальных отходов после обращения жителя Псковского района.
Представители надзорного ведомства установили, что на землях государственного лесного фонда в районе СНТ «Черняковицы-2» было организовано шесть несанкционированных свалок отходов производства и потребления.
Для устранения нарушений закона в адрес руководителя Псковского лесничества внесли представление. Все выявленные свалки были ликвидированы, уточнили в пресс-службе.
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