Шесть лесных свалок ликвидировали в Псковском районе

12:13, 11 ноября 2024, ПАИ

Шесть несанкционированных свалок в лесном фонде ликвидировали в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку в сфере размещения коммунальных отходов после обращения жителя Псковского района.

Представители надзорного ведомства установили, что на землях государственного лесного фонда в районе СНТ «Черняковицы-2» было организовано шесть несанкционированных свалок отходов производства и потребления.

Для устранения нарушений закона в адрес руководителя Псковского лесничества внесли представление. Все выявленные свалки были ликвидированы, уточнили в пресс-службе.