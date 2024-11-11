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Происшествия

Шесть лесных свалок ликвидировали в Псковском районе

Шесть несанкционированных свалок в лесном фонде ликвидировали в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку в сфере размещения коммунальных отходов после обращения жителя Псковского района.

Представители надзорного ведомства установили, что на землях государственного лесного фонда в районе СНТ «Черняковицы-2» было организовано шесть несанкционированных свалок отходов производства и потребления.

Для устранения нарушений закона в адрес руководителя Псковского лесничества внесли представление. Все выявленные свалки были ликвидированы, уточнили в пресс-службе.

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