Опасных вредителей завезли из Латвии в Псковскую область

14:10, 11 ноября 2024, ПАИ

Ввезённые из Латвии заражённые трипсом эквадорские маттиолы уничтожат в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля партии эквадорских маттиол на складе временного хранения обнаружили личинки насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Экспертиза подтвердила заражённость продукции западным калифорнийским цветочным трипсом. Этот вредитель включён в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

450 заражённых цветов уничтожат, уточнили в пресс-службе.