Опасных вредителей завезли из Латвии в Псковскую область
Ввезённые из Латвии заражённые трипсом эквадорские маттиолы уничтожат в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
При проведении карантинного фитосанитарного контроля партии эквадорских маттиол на складе временного хранения обнаружили личинки насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Экспертиза подтвердила заражённость продукции западным калифорнийским цветочным трипсом. Этот вредитель включён в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.
450 заражённых цветов уничтожат, уточнили в пресс-службе.
Парня нет: поисковики из Великих Лук рассказали о розыске пропавшего 17-летнего юноши
Разбитые плафоны и перевёрнутые скамейки: вандалы разгромили зону отдыха у Великолукской крепости