Великолучанки стали призёрами детской баскетбольной лиги Верхневолжья

15:06, 11 ноября 2024, ПАИ

Великолучанки, воспитанницы спортшколы «Экспресс» 2009–2011 годов рождения стали бронзовыми призёрами суперфинала детской баскетбольной лиги Верхневольжья, который прошёл в Ржеве Тверской области. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.

В соревнованиях участвовали команды из Великих Лук, Смоленска, Ржева, Твери и Нелидово (Тверская область).

Великолукская команда под руководством Евгении Егоровой заняла третье место. Лучшим защитником турнира признали воспитанницу «Экспресса» Ксению Горюнову.

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