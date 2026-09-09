Псковская футболистка перешла в «Мастер-Сатурн» в Подмосковье

14:17, 09 сентября 2026, ПАИ

Воспитанница футбольного клуба «Псков» Анастасия Кривошей перешла в училище олимпийского резерва «Мастер-Сатурн», которое находится в Московской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковской команды.

Весной этого года Кривошей стала лучшим бомбардиром первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) среди девушек до 17 лет. В составе «Мастер-Сатурна» Кривошей играет в Юношеской футбольной лиге U18 и чемпионате Московской области среди женских команд.

Первые тренеры псковской спортсменки – Андрей и Елена Колышевы.