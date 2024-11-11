Более 80 километров прибрежных территорий очистили в Псковской области

15:43, 11 ноября 2024, ПАИ

82 километра прибрежных территорий Псковской области очистили в ходе проведения акции «Вода России», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Акция проходила с апреля по октябрь этого года. Работы по уборке прибрежных территорий удалось организовать в 23 муниципалитетах области. В них приняли участие около 1,7 тысячи человек.

Напомним, что акция проходила в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».