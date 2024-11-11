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Экономика

Работу Россельхозбанка в Опочецком муниципальном округе обсудили Юрий Ильин и Анна Тарасенко

Вопросы сотрудничества и совместные проекты обсудили глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин и директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) Анна Тарасенко.

Юрий Ильин и Анна Тарасенко обсудили работу РСХБ в Опочецком муниципальной округе. Фото предоставлено банком

Главная тема встречи - деятельность местных сельхозпроизводителей и возможности Россельхозбанка по поддержке агросектора муниципалитета. Особое внимание было уделено участию банка в реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Анна Тарасенко отметила, что в этом году впервые в Псковской области запущен проект РСХБ «Школа фермера». Обучение псковских фермеров на базе Великолукской государственной сельхозакадемии завершится в конце ноября защитой дипломов.

Помимо поддержки сельхозпроизводителей льготными кредитами, субсидируемыми Министерством сельского хозяйства, банк предлагает потребительские кредиты и выгодные вклады по ставке 23% для новых клиентов и 21% - для действующих вкладчиков. Указанные ставки действуют без возможности пополнения и совершения расходных операций на 6 месяцев и выплате процентов в конце срока.

Отдельно Юрий Ильин и Анна Тарасенко обсудили режим и порядок работы офиса Россельхозбанка в городе Опочке с целью доступного и комфортного обслуживания жителей муниципалитета.

Адрес офиса Россельхозбанка: г. Опочка, ул. Красноармейская, д.11,
тел. 8 (8112) 68-72-20, моб. 8-921-210-96-63.

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