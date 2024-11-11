Студенты Великолукского медколледжа участвуют в финале «Большой перемены»

17:56, 11 ноября 2024, ПАИ

13 студентов Великолукского медицинского колледжа стали финалистами «Большой перемены» и отправились в Нижний Новгород, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Участникам предстоит решать кейсовые задания в командах и защищать их перед экспертами. В рамках образовательной программы для финалистов традиционно пройдут встречи с известными гостями и представителями партнёров «Большой перемены», командообразующие игры, творческие мастер-классы.