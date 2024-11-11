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Общество

В приёмном отделении великолукского филиала ПОКБ продолжается ремонт

В приёмном отделении великолукского филиала Псковской областной клинической больницы продолжается ремонт. О ходе работ ПАИ рассказали в ПОКБ.

В приёмном отделении великолукского филиала ПОКБ продолжается ремонт. Фото здесь и далее: ПОКБ

В здании заменили электропроводку и инженерные коммуникации, установили подвесной потолок и новые потолочные светильники, отремонтировали входные группы и установили пластиковые двери. Кроме того, специалисты зашлифовали стены и нанесли первый слой краски, разместили новые батареи взамен старых чугунных, закупили и установили современные стулья для ожидания.

Впереди несколько этапов работы: укладка напольного покрытия, ремонт смотровых и диагностических кабинетов и противошоковых палат.

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