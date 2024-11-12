Росгвардейцы задержали псковича за попытку украсть из магазина алкоголь

09:43, 12 ноября 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали мужчину, который пытался украсть из магазина алкоголь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

11 ноября около 12:00 в магазине на улице Яна Фабрициуса в Пскове сработала тревожная кнопка.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что 24-летний мужчина попытался украсть из торгового зала спиртные напитки.

Заметив это, работники магазина нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцы задержали псковича и доставили его в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.