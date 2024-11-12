Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за попытку украсть из магазина алкоголь

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали мужчину, который пытался украсть из магазина алкоголь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

11 ноября около 12:00 в магазине на улице Яна Фабрициуса в Пскове сработала тревожная кнопка.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что 24-летний мужчина попытался украсть из торгового зала спиртные напитки.

Заметив это, работники магазина нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцы задержали псковича и доставили его в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 ноября 2024

Мужчина погиб при пожаре в Пушкинских Горах
12 ноября 2024

Пожарные потушили жилой дом в Пушкинских Горах
11 ноября 2024

Пскович приговорён к трём годам заключения за покушение на сбыт наркотиков
11 ноября 2024

Названа причина подтопления канализационными стоками подвалов домов в Пскове
11 ноября 2024

Пять тысяч за молчание: в Пскове брат и сестра похитили подростка и вымогали у него деньги
11 ноября 2024

Новую схему тестируют мошенники на псковичах
11 ноября 2024

Полиция проводит проверку по факту разгрома площадки в Великих Луках
11 ноября 2024

Парня нет: поисковики из Великих Лук рассказали о розыске пропавшего 17-летнего юноши

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...