Росгвардейцы задержали псковича за попытку украсть из магазина алкоголь
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали мужчину, который пытался украсть из магазина алкоголь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
11 ноября около 12:00 в магазине на улице Яна Фабрициуса в Пскове сработала тревожная кнопка.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что 24-летний мужчина попытался украсть из торгового зала спиртные напитки.
Заметив это, работники магазина нажали тревожную кнопку.
Росгвардейцы задержали псковича и доставили его в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.
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