Директор физмата ПсковГУ принял участие в стратегической сессии «Презентация лучших практик ведущего университета»

09:58, 12 ноября 2024, ПАИ

Директор института физико-математических наук и информационных технологий Михаил Яников принял участие в стратегической сессии «Презентация лучших практик ведущего университета», которая состоялась на базе Московского физико-технического института. Мероприятие прошло при поддержке Социоцентра и представителей Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В сессии приняли участие ректоры, проректоры и руководители направлений развития вузов, участвующих в программе «Приоритет-2030».

Представители МФТИ поделились основными инструментами, используемыми для формирования стратегии развития университета. На сессии обсуждался опыт участия вузов в проектах, реализуемых в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030». Также для гостей была предложена обширная экскурсионная программа с целью их ознакомления с образовательными, научно-исследовательскими и технологическими возможностями МФТИ.