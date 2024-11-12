Мемориальную доску в честь погибшего на СВО кавалера ордена открыли в Пскове

13:30, 12 ноября 2024, ПАИ

Мемориальную доску кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, гвардии старшему лейтенанту Руслану Шейке открыли в многопрофильном правовом лицее № 8 Пскова во вторник, 12 ноября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Право открыть мемориальную доску предоставили и. о. председателя Псковской городской Думы, Герою России Владимиру Воробьёву и отцу героя Александру Шейке.

«Сегодня нам выпала честь торжественно открывать доску Руслану Шейке. Эту утрату не восполнить, но отдать дань уважения мы обязаны. Открыв доску, я хочу верить, что каждый, проходящий мимо, задумается, как важно проявить мужество и не дрогнуть, как это сделал Руслан. Мне хочется, чтобы вы чувствовали благодарность и радость, глядя на его облик. Я уверен, что он, глядя на нас сверху, рад, что мы пришли почтить его память. Спасибо родителям и родственникам за воспитание героя», – отметил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

Владимир Воробьёв, в свою очередь, подчеркнул, что Руслан Шейка был блестящим офицером. «Он не один раз выполнял сложные боевые задачи, за что был удостоен трёх наград. Пока есть такие герои, Россия будет жить и развиваться. Вечная память бойцам, отдавшим жизни за Отечество», – сказал он.

Гвардии старший лейтенант Руслан Шейка погиб на территории ЛНР при исполнении воинского долга в ходе проведения СВО в августе 2023 года.