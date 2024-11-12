Какие задачи будут стоять перед администрацией Бежаницкого округа, рассказала Елена Иванова

19:24, 12 ноября 2024, ПАИ

Какие задачи будут стоять перед администрацией Бежаницкого округа, рассказала глава муниципалитета Елена Иванова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 ноября.

«Мы все текущие задачи завершаем и строим планы на будущий, 2025 год. Самая главная наша задача – сформировать администрацию Бежаницкого округа. В пятницу у нас состоится собрание депутатов, на котором будет предложена новая структура администрации округа. Особых революционных изменений у нас не будет. Будет плановое развитие и преумножение всего того, что было создано ранее», – отметила Елена Иванова.

С 1 января сельские поселения перейдут в состав территориальных отделов, а руководители будут называться главы территориальных отделов, уточнила она.

«По кадровой составляющей мы видим, что главы поселений – те, кто работал раньше, за исключением главы городского поселения, который в настоящее время исполняет обязанности заместителя по ЖКХ, остаются на местах», – заключила глава округа.

Напомним, что в 2024 году Бежаницкий район был преобразован в Бежаницкий муниципальный округ.