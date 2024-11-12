До четырёх лет тюрьмы грозит грабителю, напавшему на женщину в Опочке

17:43, 12 ноября 2024, ПАИ

Уголовное дело возбудили по факту грабежа в Опочке, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в марте 2024 года около 1:00 на улице Карла Маркса неизвестный ударил по лицу жительницу Опочецкого района и украл у неё сумку с документами.

Прокурор Опочецкого района признал законным решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 161 УК РФ (грабёж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Ход производства дознания поставили на контроль в прокуратуре района.