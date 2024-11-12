Михаил Ведерников встретился с Владимиром Компанийцем в День работника Сбербанка

21:36, 12 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с управляющим Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимиром Компанийцем, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. Рабочая встреча прошла в правительстве Псковской области сегодня, в День работника Сбербанка, 12 ноября. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников поздравил всех причастных, чья профессиональная деятельность связана или была связана с одним из крупнейших банков нашей России, с Днём работников Сбербанка.

Благодаря программе «Безопасный город» (группа компаний ЦРТ – партнёра Сбера) с начала года было выявлено почти 750 административных правонарушений и более 40 преступлений.

«Рассмотрели возможность подключения видеоаналитики, которая распознаёт лица, номера машин, в том числе с использованием системы искусственного интеллекта. Также обсудили разработку проектов, которые были предложены на стратегической дизайн-сессии по внедрению ИИ», – отметил Михаил Ведерников

По его словам, один из таких инновационных проектов – интеллектуальная система, которая создаётся совместно специалистами регионального управления цифрового развития и связи и Сбера. Программа облегчит работу сотрудников, взяв на себя часть функций, отметил губернатор.