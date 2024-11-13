Международный день слепых отмечается сегодня

08:18, 13 ноября 2024, ПАИ

Международный день слепых отмечается сегодня, 13 ноября, пишет calend.ru.

В этот день в 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи – педагог, который основал в Париже и Петербурге школы и предприятия для слепых.

Он разработал рельефно-линейный шрифт «унциал». С поомщью этого шрифта детей обучали читать. Также с помощью этого шрифта печатались книги для слепых. Кроме того, Валентин Гаюи создал матрицы для изготовления рельефных наглядных пособий, глобусов и географических карт, а также приборы для слепых.

В России защитой прав и интересов, поддержкой инвалидов по зрению занимается Всероссийское общество слепых (ВОС). Оно было основано в 1925 году и объединяет 750 местных и 81 региональную организацию.

По данным ВОЗ, сегодня в мире примерно 2,2 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения, 36 миллионов из которых поражены слепотой.

В Международный день слепых во многих странах мира проходят мероприятия для привлечения внимания общества к людям, потерявшим зрение, и слабовидящим.