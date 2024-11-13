Умер журналист Алексей Зимин

10:38, 13 ноября 2024, ПАИ

На 53-м году жизни скончался шеф-повар и журналист Алексей Зимин. О его смерти сообщил гастрожурналист Роман Лошманов в телеграм-канале.

«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», — написал Лошманов.

Алексей Зимин стал известен как заместитель главреда журнала «Афиша», создатель «Афиши Еда», главред «Афиши Мир», а также изданий GQ и Gourmet. Материалы журналиста выходили в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости».

Кроме того, он вел на НТВ кулинарное шоу «Готовим с Алексеем Зиминым», открыл кафе и поварскую школу Ragout, кафе «Гоголь-центра», бар Craft и «Дом 12», а также перезапустил ресторан Центрального дома литераторов.

Также Зимин написал книги «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда».

В 2015 году он переехал в Лондон, занялся рестораном русской кухни и одноименным журналом Zima, там же выходила серия его передач о британской еде. Летом 2024-го Зимин выпустил новую книгу «Англомания».