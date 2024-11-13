Нашлась пропавшая в Псковской области многодетная мать

11:37, 13 ноября 2024, ПАИ

Нашлась пропавшая в Псковской области многодетная мать. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

12 ноября великолукский поисковый отряд «След» распространил информацию о розыске 40-летней женщины, которая 10 ноября поехала в Великие Луки и оставила телефон дома. В полицию с заявлением о пропаже обратился родственник.

Вечером 12 ноября местонахождение женщины было установлено: она находилась у знакомых в Великих Луках. Родственников пропавшей оперативно известили об этом. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.