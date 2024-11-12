Многодетная мать пропала в Пскове

23:35, 12 ноября 2024, ПАИ

40-летняя женщина, мать четверых детей ушла из дома в Пскове 10 ноября и с тех пор безвестно отсутствует. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Родственники сообщили, что, по информации полиции, она купила билет на поезд в Великие Луки, который должен был прибыть в город 10 ноября в 19:10. Телефон женщина оставила дома.

По сведениям близких, женщина страдает психическим расстройством, у неё дома остались четверо несовершеннолетних детей, один из которых инвалид.

Была одета в чёрную куртку и синие джинсы.

Тех, кто обладает информацией о пропавшей, просят сообщить поисковому отряду «След» по телефону 8-911-376-76-76.