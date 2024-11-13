Житель Дедовичского района пожаловался в прокуратуру на плохую дорогу

13:30, 13 ноября 2024, ПАИ

Прокуратура Дедовичского района по обращению местного жителя провела проверку законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что проезжая часть автомобильной дороги между населёнными пунктами и в одной из деревень Дедовичского района заросла травой, имеет выбоины и колеи, которые образовались из-за несвоевременного грейдирования. Также дорога вдоль заросла кустарниками, что затрудняет видимость для водителей транспорта, обочины не обустроены, а дренажные канавы для отвода воды и защиты проезжей части отсутствуют.

С целью устранения нарушений прокуратура Дедовичского района направила в суд исковое заявление об обязании районной и сельской администраций привести дороги в нормативное состояние. Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск. Устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре.