Прокуратура организовала проверку по факту падения строительного крана на ограждение детского сада в Великих Луках
Прокуратура города Великие Луки установит обстоятельства падения строительного крана на ограждение детского сада, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры.
По факту падения строительного крана на ограждение дошкольного учреждения на улице Первомайской, где идет строительство многоквартирного дома, прокуратура организовала проверку.
По ее результатам виновные лица будут привлечены к ответственности.
Напомним, что 12 ноября строительный кран рухнул рядом с детским садом. По информации городской администрации, никто не пострадал.
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Прокуратура организовала проверку по факту падения строительного крана на ограждение детского сада в Великих Луках