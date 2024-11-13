Прокуратура организовала проверку по факту падения строительного крана на ограждение детского сада в Великих Луках

14:25, 13 ноября 2024, ПАИ

Прокуратура города Великие Луки установит обстоятельства падения строительного крана на ограждение детского сада, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры.

По факту падения строительного крана на ограждение дошкольного учреждения на улице Первомайской, где идет строительство многоквартирного дома, прокуратура организовала проверку.

По ее результатам виновные лица будут привлечены к ответственности.

Напомним, что 12 ноября строительный кран рухнул рядом с детским садом. По информации городской администрации, никто не пострадал.