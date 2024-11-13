Около десяти миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

17:47, 13 ноября 2024, ПАИ

Около десяти миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук и Псковского района после общения с телефонными мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, неизвестные представлялись сотрудниками банков и других организаций и под различными предлогами убеждали людей переводить свои сбережения.

Одним из пострадавших предложили дополнительный заработок в интернете. Другим сообщили о попытках несанкционированного оформления на них кредитов и посоветовали срочно перевести деньги на «безопасные счета». В результате потерпевшие потеряли около десяти миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

По этим случаям мошенничества правоохранительные органы возбудили уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.