Почти тысяча человек заболели внебольничной пневмонией в Псковской области с 1 сентября

15:15, 13 ноября 2024, ПАИ

Почти тысяча человек заболели внебольничной пневмонией в Псковской области с 1 сентября, сообщила главный внештатный эпидемиолог регионального комитета по здравоохранению Ирина Семёнова в прямом эфире ЦУР сегодня, 13 ноября.

«В Псковской инфекционной больнице с начала эпидемиологического сезона, который начался 1 сентября, зарегистрировано 950 случаев внебольничных пневмоний. В основном, 50 %, обращались дети – зарегистрировано 456 случаев заболевания внебольничными пневмониями», – рассказала она.

За аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 323 человека, добавила Ирина Семёнова.