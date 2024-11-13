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Общество

2600 семей стоит в очереди на жильё для малоимущих граждан в Пскове

2 600 семей стоит в очереди на жильё для малоимущих граждан в Пскове, рассказал заместитель главы городской администрации Виталий Сухинский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 ноября.

Фото: ПАИ

«Очередь на жильё в городе – для малоимущих граждан, которые по норме законодательства признаны нуждающимися. Сейчас на данном учёте по состоянию на 1 сентября стоит 2 600 семей. Соответственно, людей ещё больше. За этот год очередь снизилась на 113 человек, при этом добавились ещё 17», – отметил гость студии.

Виталий Сухинский уточнил, что семьи могут быть исключены из очереди, если перестают быть малоимущими. «В этом году 16 квартир выдано, в том году – 13. Это вторичное жильё. Отдаётся, когда нет наследников, например», – пояснил он.

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